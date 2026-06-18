Экс-вратарь сборной Чехии Петр Чех высказался о матче главной команды страны против ЮАР (1:1) на ЧМ-2026.

Сборная Чехии globallookpress.com

«Это обидно. В те моменты, когда мы вели в счете и имели преимущество, мы не реализовали некоторые шансы. А потом, казалось, решили, что подождем и посмотрим, что они придумают.

Мне показалось, что все думали, что все будет хорошо. Чем больше действий и владения мячом ты отдаешь сопернику, тем больше шансов, что одно из действий окажется успешным. Или что произойдет неудачное действие.

Не всегда можно играть агрессивно и атаковать, это невозможно. Но мы были ужасно пассивны, и, на мой взгляд, это стало решающим фактором.

У всех будет ощущение, что они могли бы уйти из этого матча победителями, но этого не произошло, потому что, возможно, нам не хватило смелости играть более активно. Это ужасно обидно», — приводит слова Чеха TN.cz.

Команды набрали по баллу и по-прежнему занимают третье (Чехия) и четвертое (ЮАР) места в группе А.

В следующем туре чехи сыграют против мексиканцев, а ЮАР встретится с Южной Кореей. Обе встречи пройдут 25 июня.