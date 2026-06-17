Бывший игрок сборной Англии Джейми Каррагер высказался о невызове защитника Трента Алексанер-Арнольда в национальную команду на ЧМ-2026.

«Мы знаем позицию Томаса Тухеля в отношении Трента. Если посмотреть на некоторых игроков в команде, создается впечатление, что он выбирает центральных защитников, которые могут играть справа, а не крайних защитников.

Мы знаем, что Александер-Арнолд обладает особыми качествами. Поэтому "Реал" и хотел его подписать. Поэтому болельщиков "Ливерпуля" так расстроил его уход. Качества, которыми обладает Трент, и, возможно, его недостатки — вот почему Тухель его не вызвал. Он смотрит на слабые стороны, а не на сильные. С учетом того, как он хочет выстраивать свою команду, возможно, сильные стороны при Тухеле проявляются не так ярко, как под руководством Юргена Клоппа. Не сказал, что сильно удивился тому, что Трента не вызвали», — цитирует Каррагера Sky Sports.

Ранее главный тренер сборной Англии Томас Тухель вместо травмированного Валентино Ливраменто защитника «Челси» Трево Чалобу.