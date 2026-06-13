Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти высказался о готовности форварда Неймара к ЧМ-2026.

Карло Анчелотти globallookpress.com

«Неймар прилагает огромные усилия, чтобы как можно быстрее восстановиться. Ожидается, что он восстановится и присоединится к команде на следующей неделе.

Мы приглашали Неймара в сборную не только из-за его неоспоримой технической подготовки, но и из-за его опыта и того примера, который он может подать молодым игрокам в нашей команде», — приводит слова Анчелотти Globo.

Таким образом, Неймар не сможет принять участие в стартовом матче на чемпионате мира против Марокко. Игра состоится в воскресенье, 14 июня.