Наставник «Ливерпуля» Арне Слот подвел итоги матча с «Брайтоном» (3:0) в четвертом раунде Кубка Англии.

Арне Слот globallookpress.com

«Главный момент матча? Наверное, это голы, особенно второй. Это был особенный мяч. Он придал нам уверенности, и я должен отметить великолепный сейв Алиссона. Счет 3:0 выглядит как уверенная победа, но игра была более равной, чем показывает результат.

Сегодня также была возможность активно прессинговать. Во многих матчах этого сезона это было невозможно из-за стиля игры соперников. Современная Премьер-лига — это уже не столько про розыгрыш мяча от обороны, сколько про стандарты. Стиль игры команд по всей лиге заметно изменился», — цитирует Слота BBC.