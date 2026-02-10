Главный тренер сборной Румынии Мирча Луческу выписан из больницы после прохождения медицинского обследования, сообщает Fanat1k.

Мирча Луческу globallookpress.com

В воскресенье, 9 февраля, 80-летний специалист прошёл комплексную диагностику. По её итогам врачи разрешили ему покинуть клинику — результаты анализов оказались положительными.

В ближайшее время ожидается возвращение Луческу к работе со сборной и продолжение подготовки команды к стыковому матчу квалификации ЧМ-2026 против Турции, который намечен на 26 марта.

Напомним, в конце января опытный тренер был экстренно госпитализирован в Румынии из-за ухудшения самочувствия и проблем с сердцем.