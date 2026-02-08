Коул Палмер вошёл в историю АПЛ, оформив уникальное достижение по хет-трикам в первых таймах.

Коул Палмер globallookpress.com

Полузащитник «Челси» отметился тремя голами в матче 25-го тура чемпионата Англии против «Вулверхэмптона». 23-летний футболист поразил ворота соперника на 13-й, 35-й и 38-й минутах, причём два первых мяча реализовал с пенальти. Благодаря этому Палмер стал первым игроком в истории АПЛ, которому удалось трижды оформить хет-трик ещё до перерыва.

Кроме того, хавбек установил новый клубный рекорд по количеству хет-триков в чемпионате — теперь на его счету четыре. Ранее по три раза отличались Фрэнк Лэмпард, Джимми Флойд Хасселбайнк и Дидье Дрогба.

Палмер защищает цвета «Челси» с 2023 года.

«Челси» с 43 очками продолжает занимать пятое место в АПЛ, «Вулверхэмптон» с 8 баллами по-прежнему замыкает турнирную таблицк.