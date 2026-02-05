Четвертьфинал Кубка Италии между «Интером» и «Торино» изначально выглядел нетипично. Матч играли в Монце, на нейтральном поле, при трибунах чуть больше чем на тринадцать тысяч. Кристиан Киву устроил просмотр прямо во время матча — десять изменений в старте по сравнению с предыдущей игрой, два дебютанта и очевидный расчёт на то, что качество перевесит отсутствие привычных связок. План сработал лишь наполовину, «Интер» уверенно сделал счёт 2:0, а затем почти полтайма удерживал результат на грани.

Результат матча Интер Милан 2:1 Торино Турин 1:0 Анж-Йоан Бонни 35' 2:0 Анди Диуф 47' 2:1 Сандро Куленович 57' Интер: Хосеп Мартинес, Стефан де Врей, Франческо Ачерби, Карлос Аугусто, Маттео Кокки ( Янн Биссекк 75' ), Иссьяка Камате ( Луис Энрике 80' ), Давиде Фраттези, Генрих Мхитарян ( Petar Sucic 56' ), Анди Диуф, Маркус Тюрам ( Лаутаро Мартинес 56' ), Анж-Йоан Бонни ( Франческо Пио Эспозито 56' ) Торино: Альберто Палеари, Рафаэль Обрадор ( Нильс Нкунку 86' ), Маркус Педерсен ( Гильермо Марипан 61' ), Сауль Коко, Лука Марьянуччи ( Валентин Лацаро 61' ), Тино Анджорин ( Эмирхан Ильхан 61' ), Маттео Прати, Никола Влашич, Адриен Тамез, Алию Н'Джи ( Дуван Сапата 73' ), Сандро Куленович Жёлтые карточки: Petar Sucic 71', Иссьяка Камате 79', Франческо Пио Эспозито 83' — Гильермо Марипан 88'

Статистика матча 4 Удары в створ 4 4 Удары мимо 5 62 Владение мячом 38 2 Угловые удары 2 1 Офсайды 1 11 Фолы 12

В первом тайме «Интер» аккуратно контролировал игру. Несмотря на экспериментальный состав, мяч у «нерадзурри» ходил спокойно, без суеты, а ключевые зоны были закрыты достаточно надёжно. Киву отдал Мхитаряну роль главного дирижёра, опустив Генрихе глубже обычного. А пару в центре обороны снова составили де Врей и Ачерби — проверенный вариант для матчей, где важна позиционная дисциплина. Вынужденной стала замена на правом фланге, Дармиан выбыл буквально перед стартовым свистком, и в состав в последний момент попал Иссиакага Камате 2004 года рождения, с нулём минут за первую команду до этого вечера. Дебют вышел не декоративным, Камате сразу оказался вовлечён в игру, не прятался, принимал решения — и именно он стал автором ключевого эпизода первого тайма.

«Интер» — «Торино» globallookpress.com

До гола «Интер» уже успел обозначить своё преимущество. На 20-й минуте Карлос Аугусто (не латераль, как обычно, а левый центральный защитник) зарядил издали — мяч задел перекладину. Фраттези, единственный игрок старта с прошлого матча, пытался вскрывать оборону рывками со второго темпа, но «Торино» держался компактно и не позволял создавать атаку за атакой.

Но на 35-й минуте «Интер» всё-таки открыл счёт. Камате навесил с правого фланга, причём рабочей оказалась именно «неудобная» правая нога, а Энж-Йоан Бонни выиграл позицию в штрафной и мягко кивнул головой. Характерно, что Бонни не стал праздновать — как будто всё так и должно было произойти, без лишних эмоций.

Гол Бонни globallookpress.com

Ещё один гол «Интера» и переворот в игре

Начало второй половины выглядело почти идеальным для «Интера». На 47-й минуте Фраттези выиграл борьбу в центре, Тюрам протащил мяч к лицевой и прострелил во вратарскую, где Диуф в падении замкнул передачу. Для полузащитника это был третий выход в старте в сезоне и первый — в роли ключевого игрока центра поля.

Диуф показывает на Тюрама после забитого гола globallookpress.com

После 2:0 Киву, казалось, должен был включать автопилот и спокойно выигрывать матч, но в этот момент «Интер» начал терять контроль. «Торино» резко добавил в интенсивности, прежде всего за счёт флангов. Педерсен стал системно перегружать левую сторону обороны «нерадзурри», где молодой Кокки не справлялся ни по скорости, ни при выборе позиции. Почти каждый подход гостей шёл именно через этот коридор. Давление быстро трансформировалось в моменты — Нжиэ заставил Мартинеса вступить в игру, затем Влашич пробовал бить с дистанции, Тамезе тревожил хозяев ударом низом из-за штрафной. При этом атаки не выглядели хаотичными, «Торино» чётко понимал, где слабое место, и методично туда бил.

На 57-й минуте это ожидаемо дало результат. Педерсен снова ушёл от Кокки и навесил, а Куленович, оставшийся без плотной опеки, выиграл воздух и головой сократил разницу. С этого момента матч перестал быть комфортным для «Интера», пришлось подключать дополнительный резерв.

Игроки «Торино» бегут к центру поля после забитого гола globallookpress.com

Офсайд спасает, замены фиксируют результат

После 2:1 «Торино» окончательно поверил в возможность камбека, а Киву ответил серией замен, фактически перевернув атакующую линию. Бонни и Тюрам ушли, на поле появились Лаутаро и Пио, затем Мхитаряна сменил Сучич. Но эти ходы были скорее направлены на стабилизацию и удержание, чем на развитие атак.

Самый опасный момент у ворот «Интера» случился на 74-й минуте. После стандарта Пряти отправил мяч в сетку, снова головой, снова из зоны, где защита «нерадзурри» регулярно терялась. Но радость «Торино» длилась недолго — офсайд оказался минимальным, но достаточным, чтобы отменить гол. Этот эпизод заставил «Интер» окончательно закрыться и, возможно, психологически повлиял на амбиции гостей. Киву тут же отреагировал ещё одной заменой, выпустив Биссека вместо Кокки, усилив проблемный фланг физикой и ростом. «Торино» давил до самого финального свистка, но так и не создал ничего уникального, к чему не была бы готова миланская оборона.

Финальный свисток означал победу «Интера» со счётом 2:1 и выход в полуфинал, где «нерадзурри» сыграют с «Наполи» или «Комо». Глубина состава позволила «Интеру» с трудом, но решить задачу, а второй тайм ясно дал понять, что при такой ротации баланс легко нарушается, особенно в случае юных игроков на флангах. «Торино» же точно сыграл лучше, чем то, что увидел на табло — и это, наверное, самое неприятное чувство после кубковых матчей.