«Хетафе» сыграл вничью с «Сельтой» (0:0) в матче 22-го тура испанской Примеры.
За весь матч хозяева нанесли 2 удара в створ ворот и подали 5 угловых. «Сельта» также дважды угрожала воротам соперника и четырежды попала в оффсайд.
Результат матча
ХетафеХетафе0:0СельтаВиго
Хетафе: Давид Сория, Кико Фемения (Аллан Ньом 90'), Домингуш Дуарте (Sebastian Boselli 90'), Даконам Ортега Дьене, Саид Ромеро, Хуан Иглесиас, Марио Мартин (Хавьер Муньос 68'), Луис Милья, Мауро Арамбарри, Мартин Сатриано (Адриан Лисо 77'), Luis Vasquez
Сельта: Йонуц Раду, Оскар Мингуэза (Пабло Дуран 68'), Маркос Алонсо, Карл Старфельт, Хави Родригес, Уиллот Сведберг (Серхио Каррейра 68'), Илаш Мориба, Мигел Роман Гонсалес, Борха Иглесиас (Хави Руэда 77'), Юнас Эль-Абделлауи (Уго Альварес 77'), Fer Lopez (Яго Аспас 81')
Жёлтые карточки: Мартин Сатриано 35' — Илаш Мориба 19', Борха Иглесиас 61'
После этого матча «Хетафе» занимает 16-е место в таблице Примеры с 23 очками в активе. «Сельта» — на 7-й позиции (33).