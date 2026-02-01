«Хетафе» сыграл вничью с «Сельтой» (0:0) в матче 22-го тура испанской Примеры.

За весь матч хозяева нанесли 2 удара в створ ворот и подали 5 угловых. «Сельта» также дважды угрожала воротам соперника и четырежды попала в оффсайд.

Результат матча

Хетафе Хетафе 0:0 Сельта Виго

Хетафе: Давид Сория, Кико Фемения ( Аллан Ньом 90' ), Домингуш Дуарте ( Sebastian Boselli 90' ), Даконам Ортега Дьене, Саид Ромеро, Хуан Иглесиас, Марио Мартин ( Хавьер Муньос 68' ), Луис Милья, Мауро Арамбарри, Мартин Сатриано ( Адриан Лисо 77' ), Luis Vasquez

Сельта: Йонуц Раду, Оскар Мингуэза ( Пабло Дуран 68' ), Маркос Алонсо, Карл Старфельт, Хави Родригес, Уиллот Сведберг ( Серхио Каррейра 68' ), Илаш Мориба, Мигел Роман Гонсалес, Борха Иглесиас ( Хави Руэда 77' ), Юнас Эль-Абделлауи ( Уго Альварес 77' ), Fer Lopez ( Яго Аспас 81' )

Жёлтые карточки: Мартин Сатриано 35' — Илаш Мориба 19', Борха Иглесиас 61'