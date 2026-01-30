Ряд ведущих клубов Европы проявляет интерес к бывшему нападающему «Челси» Рахиму Стерлингу, утверждает Daily Mail.

Рахим Стерлинг globallookpress.com

В среду 31-летний футболист расторг контракт с лондонским клубом по обоюдному согласию и получил статус свободного агента. За время выступлений в составе синих Стерлинг провёл 81 матч, отметившись 19 забитыми мячами и 15 голевыми передачами.

Как сообщает источник, англичанин готов согласиться на зарплату, составляющую около трети от той, что он получал в «Челси», при условии оперативного подписания контракта. Это обстоятельство вновь сделало игрока привлекательным для «Наполи», который интересовался Стерлингом прошлым летом, но тогда отказался от трансфера из-за его высоких финансовых запросов.

В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги Стерлинг на поле не выходил.