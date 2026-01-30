Состоялась жеребьевка стыковых матчей 1/16 финала Лиги Европы на сезон 2025/2026.
Стыковые матчи Лиги Европы на сезон 2025/2026:
ПАОК (Греция) — «Сельта» (Испания);
«Фенербахче» (Турция) — «Ноттингем Форест» (Англия);
«Панатинаикос» (Греция) — «Виктория Пльзень» (Чехия);
«Лилль» (Франция) — «Црвена Звезда» (Сербия);
«Селтик» (Шотландия) — «Штутгарт» (Германия);
«Лудогорец» (Болгария) — «Ференцварош» (Венгрия);
«Динамо» Загреб (Хорватия) — «Генк» (Бельгия);
«Бранн» (Норвегия) — «Болонья» (Италия).
Первые игры запланированы на 19 февраля, ответные — на 26 февраля. Команды, занявшие более высокие позиции в рейтинге, обычно проводят ответные матчи на своем поле.
Команды, победившие в стыковых матчах, получат право участвовать в 1/8 финала, где их соперниками станут восемь лучших клубов, прошедших общий этап турнира. Жеребьевка 1/8 финала состоится 27 февраля.