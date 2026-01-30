Комментатор Денис Казанский отреагировал на результат матча 8-го тура общего группового этапа Лиги Европы между «Астон Виллой» и «Ред Булл Зальцбург». Английский клуб выиграл со счетом 3:2, уступая 0:2 к 63-й минуте.

Унаи Эмери globallookpress.com

«Эмери — читер. Вязал заменами и выиграл матч у мальчишек из Зальцбурга…

Но сделал, как надо было сделать — очень эффектно. "Вилла", правда, в таком матче (бессмысленном с точки зрения турнирного положения) умудрилась потерять по травме ещё и Олли Уоткинса. В Бирмингеме уже в "коридорах лежат" травмированные.

Ну а "Зальцбург" 60 минут отбегали по нотам Моцарта из "Свадьбы Фигаро". Было очень красиво. Но… "Вилла" идёт за Кубком. Только если здоровые игроки останутся», — написал Казанский в своём телеграм-канале.

«Астон Вилла» набрала 21 очко и вышла в 1/8 финала Лиги Европы.