В этом сезоне полузащитник провел 27 матчей за «ПСЖ», забил 7 голов и отдал 6 результативных передач. Портал Transfermarkt его сейчас оценивает в 90 млн евро.

При этом 24-летнему Хвиче удалось избежать перелома, на который изначально было подозрение.

Грузинский футболист получил повреждение в игре 8-го тура тура общего этапа Лиги чемпионов против «Ньюкасла» (1:1) и покинул поле по ходу первого тайма.

