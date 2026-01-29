Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов высказался об игре голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова в матче 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов против «Ньюкасла» (1:1).

Матвей Сафонов globallookpress.com

«Получилось так, как мы и предполагали, что месяц уйдёт на восстановление. И Матвею будет достаточно одной недели, чтобы получить место в основном составе. Матч с "Ньюкаслом" был важным с точки зрения психологии для Матвея, потому что месяц он не был задействован в тренировках как вратарь. И было непонятно, доверят ли тренеры ему пост номер один сразу в матче Лиги чемпионов. Думаю, сыграло роль, что Сафонов очень ярко провёл прошедшие встречи, а Шевалье выглядел неубедительно в тот период, когда он залечивал травму. Этот матч должен был доказать, что Матвей по‑прежнему остаётся основным голкипером "ПСЖ". И он блестяще с этой задачей справился. Матвей отыграл очень уверенно и в концовке матча спас свою команду от поражения. Думаю, что теперь у тренеров нет сомнений, что Матвей Сафонов по‑прежнему основной вратарь», — цитирует Кафанова «Матч ТВ».

Матч против «Ньюкасла» стал первой игрой Сафонова с 17 декабря. Российский вратарь восстанавливался после перелома руки, полученного во время серии пенальти в финале Межконтинентального кубка против бразильского «Фламенго» (1:1, по пен. 2:1).