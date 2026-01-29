После разгромного поражения в 8-м туре общего этапа Лиги чемпионов и вылетом из турнира над главным тренером «Марселя» Роберто Де Дзерби сгустились тучи.

Роберто Де Дзерби globallookpress.com

По данным издания RMC Sport, руководство французского клуба раздумывает над отставкой итальянского специалиста.

Вчера, 28 декабря, «Марсель» уступил «Брюгге» со счетом 0:3 и занял 25-е место в таблице ЛЧ, не попав в число участников плей-офф.

Известно, что команда готовится к матчу против «Парижа» в чемпионате Франции, но Де Дзерби не работает с футболистами, а встречается с руководством клуба и решает свое будущее.

В чемпионате Франции «Марсель» занимает 3-е место, набрав 38 очков после 19 матчей, и отстает от лидирующего «ПСЖ» на 7 очков.