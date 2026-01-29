Нападающий «Аль-Иттихада» Карим Бензема отклонил предложение клуба о продлении контракта.  Об этом сообщает Footmercato.

Карим Бензема
По данным источника, 38-летний француз дал понять руководству, что не планирует продолжать выступления за саудовский клуб.  Форвард намерен вернуться в Европу, где ранее защищал цвета «Лиона» и мадридского «Реала».  Действующий контракт Бензема с командой из Джидды рассчитан до 30 июня.

Бензема играет за «Аль-Иттихад» с 2023 года.  Нападающий помог команде выиграть чемпионат Саудовской Аравии в сезоне-2024/25.