«Барселона» обыграла «Копенгаген» (4:1) в матче 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

Фрагмент матча globallookpress.com

Единственный гол у норвежской команды записал на свой счет Виктор Дадасон на 4-й минуте.

В составе «Барселоны» отличились Роберт Левандовский на 48-й минуте, Ламин Ямаль на 60-й минуте, Рафинья на 69-й минуте с пенальти и Маркус Рашфорд на 85-й минуте.

Результат матча Барселона Барселона 4:1 Копенгаген Копенгаген 0:1 Viktor Bjarki Dadason 4' 1:1 Роберт Левандовски 48' 2:1 Ламин Ямаль 60' 3:1 Рафаэл Диас 69' пен. 4:1 Маркус Рашфорд 85' 4:2 Габриэл Перейра 89' Барселона: Жоан Гарсия, Жюль Кунде, Пау Кубарси, Жерар Мартин ( Рональд Араухо 72' ), Алекс Бальде, Эрик Гарсия ( Марк Берналь 46' ), Фермин Лопес ( Марк Касадо 79' ), Даниэль Ольмо ( Маркус Рашфорд 72' ), Ламин Ямаль, Рафаэл Диас, Роберт Левандовски ( Ферран Торрес 81' ) Копенгаген: Доминик Котарски, Маркос Лопес, Дзюнносукэ Судзуки, Пантелис Хацидиакос, Биргер Мелинг, Уильям Клем ( Мадс Эмиль Мадсен 55' ), Габриэл Перейра, Мохамед Эльюнуссип ( Оливер Хёйер 78' ), Элиас Ашури ( Роберт Силва 65' ), Джордан Ларссон ( Юссуфа Мукоко 65' ), Viktor Bjarki Dadason ( Виктор Классон 55' ) Жёлтые карточки: Ламин Ямаль 38' — Маркос Лопес 27', Дзюнносукэ Судзуки 39', Биргер Мелинг 87', Габриэл Перейра 90+3'

Статистика матча 13 Удары в створ 1 4 Удары мимо 2 77 Владение мячом 24 10 Угловые удары 1 1 Офсайды 6 12 Фолы 11

По итогам общего этапа Лиги чемпионов «Барселона» расположилась на 5-й строчке в таблице с 16-ю баллами, команда пробилась в 1/8 финала.

«Копенгаген» вылетел из турнира, заняв 31-е место с 8-ю очками в активе.