«Барселона» обыграла «Копенгаген» (4:1) в матче 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов.
Единственный гол у норвежской команды записал на свой счет Виктор Дадасон на 4-й минуте.
В составе «Барселоны» отличились Роберт Левандовский на 48-й минуте, Ламин Ямаль на 60-й минуте, Рафинья на 69-й минуте с пенальти и Маркус Рашфорд на 85-й минуте.
Результат матча
БарселонаБарселона4:1КопенгагенКопенгаген
0:1 Viktor Bjarki Dadason 4' 1:1 Роберт Левандовски 48' 2:1 Ламин Ямаль 60' 3:1 Рафаэл Диас 69' пен. 4:1 Маркус Рашфорд 85' 4:2 Габриэл Перейра 89'
Барселона: Жоан Гарсия, Жюль Кунде, Пау Кубарси, Жерар Мартин (Рональд Араухо 72'), Алекс Бальде, Эрик Гарсия (Марк Берналь 46'), Фермин Лопес (Марк Касадо 79'), Даниэль Ольмо (Маркус Рашфорд 72'), Ламин Ямаль, Рафаэл Диас, Роберт Левандовски (Ферран Торрес 81')
Копенгаген: Доминик Котарски, Маркос Лопес, Дзюнносукэ Судзуки, Пантелис Хацидиакос, Биргер Мелинг, Уильям Клем (Мадс Эмиль Мадсен 55'), Габриэл Перейра, Мохамед Эльюнуссип (Оливер Хёйер 78'), Элиас Ашури (Роберт Силва 65'), Джордан Ларссон (Юссуфа Мукоко 65'), Viktor Bjarki Dadason (Виктор Классон 55')
Жёлтые карточки: Ламин Ямаль 38' — Маркос Лопес 27', Дзюнносукэ Судзуки 39', Биргер Мелинг 87', Габриэл Перейра 90+3'
По итогам общего этапа Лиги чемпионов «Барселона» расположилась на 5-й строчке в таблице с 16-ю баллами, команда пробилась в 1/8 финала.
«Копенгаген» вылетел из турнира, заняв 31-е место с 8-ю очками в активе.