В матче 8-го тура Лиги Европы «Астон Вилла» в Бирмингеме примет «Зальцбург». Событие состоится 28 января в 23:00 мск.
«Астон Вилла» одержала 6 побед в турнира и досрочно вышла в плей-офф. Сегодняшний матч для команды Уная Эмери носит формальный характер. А вот про гостей этого не скажешь. Им нужно побеждать любой ценой, хотя и успех ничего не гарантирует.
«Быки» на данный момент идут на 28-й позиции с 6 очками. У них разница голов -4. Учитывая высокую конкуренцию за место в зоне стыков, «Зальцбургу» будет непросто запрыгнуть в последний вагон. В прошлом туре они обыграли «Базель» 3:1. Будет ли продолжение белой полосы?
Прогнозы и ставки
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.15.
- Коэффициенты букмекеров: 1.42 на победу «Астон Виллы», 5.40 на ничью и 7.00 на победу «Зальцбурга».
- Прогноз ИИ: победа «Астон Виллы» со счетом 2:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Астон Вилла» — «Зальцбург» смотрите на LiveCup.Run.
Прямую трансляцию матча «Астон Вилла» — «Зальцбург» смотрите на LiveCup.Run.
При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.