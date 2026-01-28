Один из величайших тренеров в истории мирового футбола Арриго Сакки с тревогой ждет заключительного, 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов, в котором решится судьба итальянских клубов.

Арриго Сакки globallookpress.com

«Нас ждет леденящая душу ночь. Не в смысле холода, а в смысле страха. Да, потому что это финальный раунд первого этапа Лиги чемпионов, и я представляю себе ситуацию, когда пациент сидит перед врачом, отдает ему результаты анализов и с тревогой ждет вердикта.

"Аталанта", "Интер" и "Ювентус" уже гарантировали себе место в плей-офф и, с небольшой долей удачи и помощи других, надеются попасть в великолепную восьмерку. Это сложно, очень сложно, но не невозможно. А еще есть "Наполи", за которого, я думаю, болеет вся Италия (или, по крайней мере, надеюсь на это как спортсмен): они должны обыграть "Челси", что далеко не просто, и этого все равно будет недостаточно для квалификации.

После блестящего старта "Интер" сбавил обороты: три поражения в последних трех матчах. Конечно, им пришлось играть против "Атлетико", "Ливерпуля" и "Арсенала", но "нерадзурри", финалисты прошлого сезона, уже должны быть наравне с этими клубами.

Однако мне кажется, что, несмотря на впечатляющий камбэк в лиге, где они обогнали соперника и увеличили отрыв, в еврокубках они немного сбавили обороты. Игра против "Боруссии" в Дортмунде не будет легкой прогулкой, но сейчас самое время заявить о себе, а также показать, что они могут пойти тем же путем, что и в 2025 году», — сказал Сакки в интервью La Gazzetta dello Sport.