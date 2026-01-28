Рахим Стерлинг больше не является футболистом «Челси». Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Рахим Стерлинг globallookpress.com

«Рахим Стерлинг сегодня покинул футбольный клуб "Челси" по взаимному согласию, отыграв три с половиной сезона в качестве футболиста нашего клуба, куда он перешёл летом 2022 года из "Манчестер Сити".

Мы благодарим Рахима за его вклад в качестве игрока "Челси" и желаем ему успехов на следующем этапе карьеры», — сказано в сообщении лондонского клуба.

Контракт Стерлинга с «Челси» был рассчитан до лета 2027 года и предусматривал еженедельную зарплату в размере 325 тысяч фунтов.

Таким образом, теперь Стерлинг стал свободным агентом и может бесплатно перейти в другую команду.