Дортмундская «Боруссия» и миланский «Интер» встретятся в матче 8-го тура Лиги чемпионов. Он запланирован на 28 января 23:00 мск.

Обе команды вероятнее всего гарантировали себе место в стыковых матчах, однако у них есть шанс побороться за место в зоне прямого плей-офф. Сейчас «Боруссия» с 11 очками занимает 16-е место, а «Интер» с 12 баллами идет 14-м.

Оппоненты остались без побед в прошлом туре. «Боруссия» проиграла 0:2 «Тоттенхэму». «Интер» уступил 1:3 «Арсеналу», продолжив свою серию поражений до трех поединков. Кто завершит этап лиги победой?

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.45.

Котировки букмекеров: 2.95 на победу «Боруссии», 3.70 на ничью,2.38 на победу «Интера».

Прогноз ИИ: матч закончится победой «Интера» со счетом 3:0.

Трансляция матча

