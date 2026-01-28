Знаменитый французский форвард Карим Бензема не хочет выходить на ближайшую игру в составе саудовского «Аль-Иттихада».
Как сообщает журналист Санти Ауны, причиной такого решения 38-летнего игрока стало недовольство новым контрактом, который ему предложило руководство клуба.
Следующая игра «Аль-Иттихада» должна состояться 29 января против «Аль-Фатеха».
Нынешнее соглашение Бензема истекает 30 июня 2026 года. Всего в этом сезоне француз сыграл 14 матчей за свой клуб в чемпионате Саудовской Аравии и забил в них 8 мячей.