Нынешнее соглашение Бензема истекает 30 июня 2026 года. Всего в этом сезоне француз сыграл 14 матчей за свой клуб в чемпионате Саудовской Аравии и забил в них 8 мячей.

Как сообщает журналист Санти Ауны, причиной такого решения 38-летнего игрока стало недовольство новым контрактом, который ему предложило руководство клуба.

Знаменитый французский форвард Карим Бензема не хочет выходить на ближайшую игру в составе саудовского «Аль-Иттихада».

2.15

Прогнозы•Завтра 23:00 «Астон Вилла» — «Зальцбург». Прогноз и ставка Сможет ли «Зальцбург» доставить проблемы «львам»?

Футбол•Сегодня 22:42 «Ливерпуль»— «Карабах»: онлайн, прямая трансляция матча Лиги чемпионов

Футбол•Сегодня 22:38 «Арсенал» — «Кайрат»: онлайн, прямая трансляция матча ЛЧ

Футбол•Сегодня 22:36 «Бенфика» — «Реал Мадрид»: онлайн, прямая трансляция матча Лиги Чемпионов

Футбол•Сегодня 19:00 Заговор, которого нет: почему истерики Гвардиолы больше никого не вводят в заблуждение

Главные темы сейчас

Футбол•Сегодня 14:33 Верный солдат Моуринью: как Арбелоа перенял методы «Особенного»

Футбол•Сегодня 12:55 Эпоха клерков: почему «Челси» променял настоящих бунтарей на удобных тренеров

Футбол•Вчера 19:20 «Паук» в золотой паутине: как Альварес снова оказался не в том месте

Футбол•Вчера 13:28 Теория «сильного звена»: почему железобетонная оборона не гарантирует «Арсеналу» титул без лидера в атаке

Футбол•Вчера 10:54 Наследник золотой эпохи: Ламин Ямаль становится лицом новой Испании

Выбор читателей

Футбол•Вчера 06:49 «Арсенал» дрожит, «Ман Сити» буксует, «Астон Вилла» сомневается: кто-нибудь вообще хочет выиграть АПЛ?

Футбол•19/01/2026 22:45 Трансферный дайджест. 13 — 19 января

Футбол•22/01/2026 11:52 Два часа чистого хаоса: все расклады перед последним туром общего этапа ЛЧ

Футбол•26/01/2026 14:57 «МЮ» расправил крылья: неужели команда Каррика ворвется в чемпионскую гонку АПЛ?

Футбол•26/01/2026 10:42 Продать и пожалеть: возможный уход Энцо Фернандеса — шаг назад для «Челси»

Самое интересное

Бои•24/12/2025 11:46 Лучший боксер десятилетия. Превзойти достижения Кроуфорда просто невозможно

Футбол•22/12/2025 17:31 От диких запоев 90-х до скрытых проблем современности: как английский футбол борется с алкоголем

Футбол•22/12/2025 11:30 Мюнхенский ренессанс: как «Бавария» восстановила гегемонию в Бундеслиге

Бои•22/12/2025 14:37 Эдвардс, Мухаммад и еще 5 звезд UFC, провалившихся в 2025 году