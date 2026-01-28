Наставник «Арсенала» Микель Артета заявил, что в матче 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов против «Кайрата» его подопечные нацелены завоевать три очка.
«Реакция на домашнее поражение от "Манчестер Юнайтед" на выходных была отличной. Мы взяли паузу, чтобы остыть, остановиться и задуматься. Спросили себя, как быть в следующие четыре месяца. Это было очень обнадеживающе и красиво. Вывод прост: мы заслужили право играть сразу в четырех турнирах. Против "Кайрата" будем играть с отвагой и уверенностью в победе. Будет весело!
Когда ты хочешь осуществить мечту, за 10 месяцев из этого появятся невероятные вещи. Только так можно это прожить. Лучший шанс достичь того, чего мы хотим, — направить всю энергию в этом направлении», — цитирует пресс-служба УЕФА Артету.
Матч «Арсенал» — «Кайрат» пройдет на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне.