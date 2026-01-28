Наставник «Арсенала» Микель Артета заявил, что в матче 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов против «Кайрата» его подопечные нацелены завоевать три очка.

Микель Артета globallookpress.com

«Реакция на домашнее поражение от "Манчестер Юнайтед" на выходных была отличной. Мы взяли паузу, чтобы остыть, остановиться и задуматься. Спросили себя, как быть в следующие четыре месяца. Это было очень обнадеживающе и красиво. Вывод прост: мы заслужили право играть сразу в четырех турнирах. Против "Кайрата" будем играть с отвагой и уверенностью в победе. Будет весело!

Когда ты хочешь осуществить мечту, за 10 месяцев из этого появятся невероятные вещи. Только так можно это прожить. Лучший шанс достичь того, чего мы хотим, — направить всю энергию в этом направлении», — цитирует пресс-служба УЕФА Артету.

Матч «Арсенал» — «Кайрат» пройдет на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне.