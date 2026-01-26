Полузащитник «Вест Хэма» Лукас Пакета перейдет в «Фламенго».

Лукас Пакета globallookpress.com

Как сообщает The Athletic, клубы достигли соглашения о трансфере 28-летнего футболиста. Сумма сделки составит 41,25 миллиона евро. Хотя детали выплат еще обсуждаются, источники ожидают, что стороны скоро придут к соглашению.

Пакета станет самым дорогим игроком в истории бразильской лиги. Ранее рекорд принадлежал «Крузейро», который приобрел Жерсона у «Зенита» за 30 миллионов евро с учетом бонусов.

В текущем сезоне Лукас сыграл 18 матчей в АПЛ, забив четыре гола и отдав одну результативную передачу.