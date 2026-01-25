Главный тренер «Ювентуса» Лучано Спаллетти высказался о победе в матче с «Наполи»(3:0).

Лучано Спаллетти globallookpress.com

«Все победы важные, все матчи сложные. Эта победа важна потому, что дает нам понимание того, что мы что-то делаем правильно и что наши футболисты способны играть в футбол топ-уровня.

Дэвид — сильный футболист, и сегодня он показал, что способен не уступать в единоборствах в штрафной площади, когда свободного пространства мало. В таких ситуациях ты или показываешь свой максимум, или будешь вынужден бежать за мячом. Сегодня Дэвид забил как форвард топ-класса.

Весь матч шел в одном ключе. Игра всегда была открытой. Если ты не используешь определенные моменты и не снимаешь заранее все вопросы, может произойти что-то неожиданное. Но для меня важнее всего было то, что на протяжении всего матча мы играли одинаково, всегда старались прессинговать. Бремер отлично справлялся с Хейлундом один на один, идеально его сдерживал», — цитирует Спаллетти TuttoMercatoWeb.

«Ювентус» набрал 42 балла и поднялся на пятую строчку в турнирной таблице Серии А. «Наполи» с 43 очками идет третьей.