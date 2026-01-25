Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл высказался о поражении «Арсенала» в матче 23-го тура АПЛ против «манкунианцев» (2:3).

Микель Артета — главный тренер «Арсенала» globallookpress.com

«Этот результат вызовет шок по всей АПЛ. Невероятный матч. Это отрезвляющий день для "Арсенала". Им придется перезагрузиться, собраться и все переосмыслить.

У них по-прежнему четырехочковое преимущество, и впереди еще долгий путь, но после такого матча вопросы обязательно возникнут», — сказал Невилл Sky Sports.

После этого матча «Арсенал» занимает 1-е место в таблице АПЛ с 50-ю очками в активе. «Манчестер Юнайтед» располагается на 4-й позиции с 38-ю баллами.