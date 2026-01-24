В матче 21-го тура испанской Примеры «Леванте» победил «Эльче» со счетом 3:2.

На точные удары Альфонсо Родригеса и Адама Боаяра хозяева ответили забитыми мячами Пабло Мартинеса, Делы и Алана Маттурро.

Отметим, что победный мяч «Леванте» забил уже на шестой компенсированной минуте.

Результат матча

Леванте Валенсия 2:1 Эльче Эльче

0:1 Альваро Родригес 11' 1:1 Пабло Мартинес 51' 2:1 Адриан Де Ла Фуэнте 69'

Леванте: Мэтью Райан, Йереми Тольян, Адриан Де Ла Фуэнте, Алан Маттурро, Мануэль Санчес, Пабло Мартинес, Юго Рагубер, Карлос Альварес ( Jon Olasagasti 75' ), Иван Ромеро, Икер Лосада ( Paco Cortes 46' ), Карл Этта Эйонг ( Карлос Эспи 75' )

Эльче: Игнасио Пенья, Альваро Родригес ( Андре Силва 70' ), Лео Петро, Давид Аффенгрубер, Адрия Педроса, Мартим Нету ( Хосан 63' ), Алейкс Фебас, Марк Агуадо, Грэйди Диангана ( Родриго Мендоса 72' ), Яго Сантьяго, Херман Валера

Жёлтые карточки: Карлос Альварес 38' — Лео Петро 56', Алейкс Фебас 68', Андре Силва 73'