В матче 21-го тура испанской Примеры «Леванте» победил «Эльче» со счетом 3:2.
На точные удары Альфонсо Родригеса и Адама Боаяра хозяева ответили забитыми мячами Пабло Мартинеса, Делы и Алана Маттурро.
Отметим, что победный мяч «Леванте» забил уже на шестой компенсированной минуте.
Результат матча
ЛевантеВаленсия2:1ЭльчеЭльче
0:1 Альваро Родригес 11' 1:1 Пабло Мартинес 51' 2:1 Адриан Де Ла Фуэнте 69'
Леванте: Мэтью Райан, Йереми Тольян, Адриан Де Ла Фуэнте, Алан Маттурро, Мануэль Санчес, Пабло Мартинес, Юго Рагубер, Карлос Альварес (Jon Olasagasti 75'), Иван Ромеро, Икер Лосада (Paco Cortes 46'), Карл Этта Эйонг (Карлос Эспи 75')
Эльче: Игнасио Пенья, Альваро Родригес (Андре Силва 70'), Лео Петро, Давид Аффенгрубер, Адрия Педроса, Мартим Нету (Хосан 63'), Алейкс Фебас, Марк Агуадо, Грэйди Диангана (Родриго Мендоса 72'), Яго Сантьяго, Херман Валера
Жёлтые карточки: Карлос Альварес 38' — Лео Петро 56', Алейкс Фебас 68', Андре Силва 73'
В активе «Леванте» стало 17 очков. Команда осталась на предпоследнем, 19-м месте. «Эльче» с 24 баллами идет восьмым.