Главный тренер «Милана» Массимилиано Аллегри дал комментарий по поводу посещения руководителями клуба расположения команды.

Массимилиано Аллегри globallookpress.com

Завтра, 25 января, миланцы на выезде сыграют против «Ромы» в матче чемпионата Италии.

«Все были очень рады визиту владельцев клуба: это важный момент сезона, когда мы боремся за место в Лиге чемпионов. Это была приятная беседа, хороший визит, нам это понравилось. Теперь же нам просто нужно сосредоточиться на самой игре. Завтра будет отличный матч против команды, которая борется с нами за место в первой четверке. Гасперини делает отличную работу, команда отражает его стиль: они очень хороши в атаке и в защите. Нам нужно будет показать себя с лучшей стороны: мы ожидаем великолепной атмосферы и отличного матча, который потребует высокого уровня технического мастерства», — приводит слова Аллегри Tuttomercatoweb.

Напомним, что в настоящий момент «Милан» располагается на втором месте в турнирной таблице Серии А, уступая только «Интеру».