Винисиус Жуниор, бразильский нападающий «Реала», признан лучшим игроком недели по версии УЕФА. В матче 7-го тура Лиги чемпионов против «Монако» (6:1) бразилец забил гол и отдал две результативные передачи.

Винисиус Жуниор globallookpress.com

На награду также претендовали Фермин Лопес из «Барселоны», который оформил дубль в игре со «Славией», Луис Суарес из «Спортинга», забивший два мяча в матче с «ПСЖ», и Роберт Наварро из «Атлетика», который отметился одним голом и двумя ассистами в игре с «Аталантой».

Всего в сезоне 2025/26 Винисиус провел 30 матчей во всех турнирах. В этих играх он забил 7 голов и сделал 11 результативных передач.