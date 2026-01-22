«Атлетико» рассматривает возможность приобретения нового нападающего на случай ухода Хулиана Альвареса. По информации издания Marca, мадридский клуб проявляет интерес к форварду «Пари Сен-Жермен» Гонсалу Рамушу.

Гонсалу Рамуш globallookpress.com

По данным источника, «матрасники» рассматривают Рамуша как приоритетную трансферную цель на предстоящее лето. В текущем сезоне 24-летний португальский футболист сыграл за «ПСЖ» 28 матчей и забил 10 голов, а также сделал одну результативную передачу.

По данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость Рамуша составляет 35 миллионов евро. Он перешел в «ПСЖ» из «Бенфики» в 2022 году за 65 миллионов евро и будет выступать за парижский клуб до лета 2028 года по действующему контракту.