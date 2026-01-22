В матче 7-го тура Лиги Европы ПАОК будет принимать «Бетис». Команды сыграют 22 января, начало в 20:45 мск.
«Бетис» выиграл 3 последних матча в турнире и еще одна победа позволит команде закрепиться в в топ-8, что практически снимет все вопросы об участии команды в плей-офф.
Однако севильцы приехали в гости к непростому сопернику. ПАОК не проигрывает 4 тура и в своем активе греческий коллектив имеет только одно поражение. Удастся ли гостям добиться нужного результата?
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.88.
- Котировки букмекеров: 2.27 на победу ПАОКа, 3.40 на ничью, 3.15 на победу «Бетиса».
- Прогноз искусственного интеллекта: матч завершится ничьей со счетом 1:1.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча ПАОК — «Бетис» смотрите на LiveCup.Run.
