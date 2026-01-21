22 января в матче седьмого тура основного этапа Лиги Европы по футболу сыграют ПАОК и «Бетис». Начало игры — в 20:45 мск.

ПАОК

Турнирное положение: ПАОК с девятью очками занимает 18-ю строчку в зоне плей-офф (9-24-е места) с отставанием в два балла от зоны выхода в 1/8 финала (топ-8).

Команда после 17-ти туров греческого первенства находится на первой строчке, лишь по дополнительным показателям опережая ближайшего преследователя, АЕК, а также на два очка — второй «Олимпиакос».

Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках 17-го тура национального первенства клуб на своем поле одержал разгромную победу над ОФИ (3:0).

Ранее коллектив пробился в полуфинал Кубка Греции, когда на предыдущей стадии теперь уже в чужих стенах переиграл «Олимпиакос» с результатом 2:0.

Не сыграют: травмированы — Бальде, Гугешашвили, Еремеефф, Зафейрис, Мург и Павленка, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в шести последних матчах, которые пришлись на разные турниры, ПАОК выиграл, если также учесть одну победу в неосновное время.

Это говорит о хороших шансах хозяев по крайней мере на ничью, особенно на своем поле, тем не менее, добиться этого им будет сложно, если учесть преимущество соперника в классе.

Сразу трое игроков — лучшие бомбардиры команды в Лиге Европы текущего сезона с двумя голами.

«Бетис»

Турнирное положение: «Бетис» с 14-ю очками занимает четвертую позицию в зоне прямого выхода в 1/8 финала (топ-8) с отрывом в два очка от зоны плей-офф (9-24-е места).

Команда после 20-ти туров испанского первенства находится на шестой строчке, что в зоне еврокубков (топ-6), только по дополнительным показателям опережая седьмую позицию.

Последние матчи: в своей последней игре в рамках 20-го тура национального первенства клуб на своей арене одержал победу «Вильярреалом» (2:0).

Перед этим коллектив вышел в четвертьфинал Кубка Испании, когда на предыдущей стадии турнира снова-таки в домашних стенах с результатом 2:1 обыграл «Эльче».

Не сыграют: травмированы — Амрабат, Антони, Бельерин, Кучо, Иско, Фирпо и Риккельме, дисквалифицирован — Бакамбу.

Состояние команды: в шести последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Бетис» выиграл четыре раза при одном поражении и одной ничьей.

Это говорит о неплохих шансах гостей на выигрыш, тем не менее, эта задача не выглядит простой, если учесть силу их соперника, а также фактор чужого поля — в Греции, с ее неистовыми трибунами.

Антони, который травмирован — лучший бомбардир команды в Лиге Европы текущего сезона с тремя голами.

Статистика для ставок

в шести последних матчах ПАОК выиграл

в трех последних матчах ПАОК выиграл и не пропустил

в четырех из шести последних матчей «Бетис» выиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Бетис» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.55. Ничья — в 3.65, победа ПАОКа — в 2.60.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.75 и 2.10.

Прогноз: в пяти из шести последних матчей гости не проиграли, и при этом было забито больше 1,5 голов. Так было и в их семи из девяти последних выездных поединков.

И хотя в шести последних матчах хозяева выиграли, они все же уступают сопернику в классе.

Ставка: «Бетис» не проиграет и тотал больше 1,5 голов за 1.88.

Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, ведь так было в их четырех из шести последних матчей.

Ставка: «Бетис» победит за 2.55