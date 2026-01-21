21 октября в Праге «Славия» примет «Барселону» в рамках поединка 7-го тура Лиги чемпионов. Начало игры в 23:00 мск.

«Славия» без побед в турнире и сегодня может в очередной раз проиграть. В прошлом туре клуб проиграл «Тоттенхэму». Это было третье поражение команды. Четвертое не за горами, учитывая, что «Барселона» без победы из Праги уезжать не собирается.

«Каталонцы» ведут борьбу за топ-8 и победа позволит команде вплотную подобраться к этой цели. В прошлом поединке «Барса» обыграла «Айнтрахт». Продолжит ли она побеждать?

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.17.

Коэффициенты букмекеров на игру: 7.60 и 1.33 на победу команд, 6.00 на ничью.

Искусственный интеллект считает, что «Барселона» выиграет, но с минимальным счетом 1:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Славия» — «Барселона» смотрите на LiveCup.Run.

