21 октября в Праге «Славия» примет «Барселону» в рамках поединка 7-го тура Лиги чемпионов. Начало игры в 23:00 мск.
«Славия» без побед в турнире и сегодня может в очередной раз проиграть. В прошлом туре клуб проиграл «Тоттенхэму». Это было третье поражение команды. Четвертое не за горами, учитывая, что «Барселона» без победы из Праги уезжать не собирается.
«Каталонцы» ведут борьбу за топ-8 и победа позволит команде вплотную подобраться к этой цели. В прошлом поединке «Барса» обыграла «Айнтрахт». Продолжит ли она побеждать?
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.17.
- Коэффициенты букмекеров на игру: 7.60 и 1.33 на победу команд, 6.00 на ничью.
- Искусственный интеллект считает, что «Барселона» выиграет, но с минимальным счетом 1:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Славия» — «Барселона» смотрите на LiveCup.Run.
При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.