Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне высказался о матче против «Галатасарая» (1:1) в Лиге чемпионов.

Диего Симеоне globallookpress.com

«В первом тайме мы увидели впечатляющую игру, мы создавали моменты, постоянно атаковали, но не реализовали некоторые шансы так, как должны были. Мы вышли вперед, и они сравняли счет, когда мы могли обеспечить себе победу. Во втором тайме они играли пятеркой защитников и чувствовали себя более комфортно. У них тоже были шансы, и они могли выиграть, особенно после последнего удара, который отбил Маркос Льоренте. Думаю, мы сыграли отлично. Мы могли победить, но ключ к успеху — точная реализация моментов, надеюсь, мы сможем вернуться к этому.

Топ-8? Сначала нам нужно дождаться результатов, сейчас это уже не в нашей власти. Мы будем действовать в зависимости от результатов», — цитирует Симеоне As.

«Атлетико» поднялся на 8-е место, набрав 13 очков. «Галатасарай» также поднялся на 16-ю позицию в общей таблице с 10 баллами.