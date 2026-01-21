Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне высказался о матче против «Галатасарая» (1:1) в Лиге чемпионов.

Диего Симеоне
Диего Симеоне globallookpress.com

«В первом тайме мы увидели впечатляющую игру, мы создавали моменты, постоянно атаковали, но не реализовали некоторые шансы так, как должны были.  Мы вышли вперед, и они сравняли счет, когда мы могли обеспечить себе победу.  Во втором тайме они играли пятеркой защитников и чувствовали себя более комфортно.  У них тоже были шансы, и они могли выиграть, особенно после последнего удара, который отбил Маркос Льоренте.  Думаю, мы сыграли отлично.  Мы могли победить, но ключ к успеху — точная реализация моментов, надеюсь, мы сможем вернуться к этому.

Топ-8?  Сначала нам нужно дождаться результатов, сейчас это уже не в нашей власти.  Мы будем действовать в зависимости от результатов», — цитирует Симеоне As.

«Атлетико» поднялся на 8-е место, набрав 13 очков.  «Галатасарай» также поднялся на 16-ю позицию в общей таблице с 10 баллами.