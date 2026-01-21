Президент «ПСЖ», Нассер Аль-Хелайфи, высказался о возможном продлении контракта с французским нападающим Усманом Дембеле.

Усман Дембеле globallookpress.com

«Как всем известно, у нас есть потолок зарплат. Команда и клуб важнее всего. Я люблю Усмана как игрока и как человека. Возможно, люди его не знают, но он замечательный человек», — сказал Аль-Хелайфи L’Equipe.

Ранее французские СМИ писали, что Дембеле отверг предложение на 30 миллионов евро и теперь требует вдвое больше. В текущем сезоне на счету форварда 19 матчей, в которых забил восемь голов и отдал пять голевых передач.