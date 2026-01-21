«Наполи» сыграл вничью с «Копенгагеном» (1:1) в матче 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов.
У неаполитанцев единственный гол записал на свой счет Скотт Мактоминей на 39-й минуте.
«Копенгаген» сумел сравнять счет на 72-й минуте благодаря точному удару Джордана Ларссона.
Результат матча
КопенгагенКопенгаген1:1НаполиНеаполь
0:1 Скотт МакТоминай 39' 1:1 Джордан Ларссон 72'
Копенгаген: Доминик Котарски, Биргер Мелинг (Мунаше Гарананга 81'), Дзюнносукэ Судзуки, Маркос Лопес, Габриэл Перейра, Мадс Эмиль Мадсен (Виктор Классон 81'), Томас Делейни, Мохамед Эльюнуссип, Элиас Ашури (Уильям Клем 63'), Андреас Корнелиус (Джордан Ларссон 63'), Viktor Bjarki Dadason (Пантелис Хацидиакос 36')
Наполи: Ваня Милинкович-Савич, Мигель Гутьеррес (Джузеппе Амброзино 75'), Леонардо Спинаццола (Ноа Ланг 63'), Жуан Жесус, Алессандро Буонджорно, Джованни Ди Лоренцо, Элиф Элмас (Лоренцо Лукка 80'), Антонио Вергара (Матиас Оливера 63'), Скотт МакТоминай, Станислав Лоботка, Расмус Хёйлунн
Жёлтые карточки: Мохамед Эльюнуссип 42', Уильям Клем 90+7' — Расмус Хёйлунн 40', Джованни Ди Лоренцо 82'
Красная карточка: Томас Делейни 35' (Копенгаген)
«Наполи» располагается на 23-й строчке в таблице с 8-ю очками в активе, а «Копенгаген» — на 24-й позиции с тем же количеством баллов.