В 7-м туре Лиги чемпионов мюнхенская «Бавария» примет бельгийский «Юнион». Матч состоится 21 января на «Альянц Арене», начало игры в 23:00 мск.

Сегодня «Бавария» может застолбить за собой путевку в плей-офф. Победа позволит команде Венсана Компани закрепиться в топ-8. «Юниону» в таком случае не позавидуешь. Команде также нужны очки, но бельгийский коллектив уже показал в этом розыгрыше, что крупные клубы ему не по зубам.

В целом у «Баварии» на этом этапе было мало проблем. Мюнхенцы проиграли только «Арсеналу». В остальных 5 матчах клуб праздновал победу. Удастся ли хозяевам снова выиграть и выйти на 2-е место в таблице?

Букмекеры не верят в успех гостей — 1.12 на победу «Баварии», 20.0 на победу «Юниона», за 9.80 можно поставить на ничью.

Искусственный интеллект предсказал победу «Баварии» со счетом 3:0.

