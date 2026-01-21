В 7-м туре Лиги чемпионов мюнхенская «Бавария» примет бельгийский «Юнион». Матч состоится 21 января на «Альянц Арене», начало игры в 23:00 мск.
Сегодня «Бавария» может застолбить за собой путевку в плей-офф. Победа позволит команде Венсана Компани закрепиться в топ-8. «Юниону» в таком случае не позавидуешь. Команде также нужны очки, но бельгийский коллектив уже показал в этом розыгрыше, что крупные клубы ему не по зубам.
В целом у «Баварии» на этом этапе было мало проблем. Мюнхенцы проиграли только «Арсеналу». В остальных 5 матчах клуб праздновал победу. Удастся ли хозяевам снова выиграть и выйти на 2-е место в таблице?
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.00.
- Букмекеры не верят в успех гостей — 1.12 на победу «Баварии», 20.0 на победу «Юниона», за 9.80 можно поставить на ничью.
- Искусственный интеллект предсказал победу «Баварии» со счетом 3:0.
Трансляция матча
При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.