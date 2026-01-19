«Кремонезе» и «Верона» сыграют в последний игровой день 21-го тура Серии А. Матч состоится 19 января в 20:30 по мск.

Кремонцы в прошлом туре потерпели крупное поражение от «Ювентуса», проиграв «бьянконери» со счетом 0:5. Ближе к зоне вылета клуб не оказался, отрыв составляет 5 очков, однако набирать баллы удается с трудом. «Кремонезе» проиграл 3 матча из 5, а за этот отрезок команда взяла только две ничьи.

«Верона» — худшая команда лиги с 13 баллами. Команда проиграла в последних двух турах и в 4 из 5. В ее активе только две победы при 11 поражениях. Последний раз гости побеждали в середине декабря в матче с «Фиорентиной». В случае победы сегодня команда может подняться сразу на две строчки.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.95.

Букмекеры дают 2.50 на победу «Кремонезе», за 3.15 можно поставить на победу «Вероны», 3.00 они дают на ничью.

Искусственный интеллект поставил на победу «Вероны» с минимальным счетом 1:0.

