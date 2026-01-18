18 января в Турине на «Олимпико» состоится матч 21-го тура Серии А между «Торино» и «Ромой». Стартовый свисток будет дан в 20:00 мск.

После побед над «Лечче» и «Сассуоло» «Рома» приехала в Турин за третьей победой подряд, которая даст им 42 очка и позволит закрепить свои позиции в зоне Лиги чемпионов.

Воспользуются ли гости слабостью «Торино», который проиграл в 3 из 4 матчей Серии А? «Бордовые» явно хотят прервать серию и не стоит забывать, что в последних двух очных матчах выиграл именно «Торино».

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.17.

Букмекеры считают «Рому» фаворитом за 1.99, на победу «Торино» они предлагают 4.30, на ничью — 3.45.

Искусственный интеллект считает, что команды закончат вничью 1:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Торино» — «Рома» смотрите на LiveCup.Run.

