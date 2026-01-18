После этого матча «Кальяри» занимает 15-е место в таблице Серии А с 22 очками в активе. «Ювентус» располагается на 5-й позиции с 39-ю баллами.

Единственный гол у хозяев записал на свой счет Лука Маццители на 65-й минуте.

«Кальяри» на своем поле одолел «Ювентус» (1:0) в матче 21-го тура итальянской Серии А.

