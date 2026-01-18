«Кальяри» на своем поле одолел «Ювентус» (1:0) в матче 21-го тура итальянской Серии А.
Единственный гол у хозяев записал на свой счет Лука Маццители на 65-й минуте.
Результат матча
КальяриКальяри1:0ЮвентусТурин
1:0 Лука Маццители 65'
Кальяри: Элия Каприле, Жозе Педро, Йерри Мина, Себастьяно Луперто, Адам Оберт, Марко Палестра, Джанлука Гаэтано, Мишель Адопо, Лука Маццители, Себастьяно Эспозито (Рияд Идрисси 64'), Семих Кылычсой (Дженнаро Боррелли 54')
Ювентус: Маттиа Перин, Андреа Камбьязо (Шику Консейсау 80'), Ллойд Келли, Бремер, Пьер Калюлю, Фабио Миретти (Эдон Жегрова 66'), Уэстон Маккенни (Хефрен Тюрам 80'), Теун Коопмейнерс, Мануэль Локателли (Луа Опенда 66'), Джонатан Дэвид, Кенан Йылдыз
Жёлтая карточка: Кенан Йылдыз 31' (Ювентус)
После этого матча «Кальяри» занимает 15-е место в таблице Серии А с 22 очками в активе. «Ювентус» располагается на 5-й позиции с 39-ю баллами.