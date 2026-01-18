«Аугсбург» сыграл вничью с «Фрайбургом» (2:2) в матче 18-го тура немецкой Бундеслиги.
У хозяев голы записали на свой счет Алексис Клод-Морис на 47-й минуте и Эльвис Реджбечай на 49-й минуте.
В составе «Фрайбурга» отличились Юито Судзуки на 60-й минуте и Игор Матанович на 62-й минуте.
Результат матча
АугсбургАугсбург2:2ФрайбургФрайбург
1:0 Алексис Клод-Морис 47' 2:0 Эльвис Реджбечай 49' 2:1 Юито Судзуки 60' 2:2 Игор Матанович 62'
Аугсбург: Финн Дамен, Ноакай Банкс, Кевен Шлоттербек, Робин Фелльхауэр, Димитрис Яннулис (Цедрик Цезигер 63'), Янник Кайтель (Мадс Педерсен 63'), Кристиян Якич (Эльвис Реджбечай 46'), Хан-Ноа Массенго (Мариус Вольф 89'), Фабиан Ридер (Anton Kade 75'), Алексис Клод-Морис, Михаэль Грегорич
Фрайбург: Ноа Атуболу, Филипп Треу, Жорди Макенго (Дерри Шерхант 56'), Бруно Огбус, Маттиас Гинтер, Лукас Кюблер (Макс Розенфельдер 80'), Винченцо Грифо (Ян-Никлас Бесте 56'), Иоганн Манзамби (Патрик Остерхаге 71'), Максимилиан Эггештайн, Игор Матанович, Лукас Хёлер (Юито Судзуки 56')
Жёлтые карточки: Янник Кайтель 54', Ноакай Банкс 58', Михаэль Грегорич 62' — Иоганн Манзамби 54', Юито Судзуки 83'
После этого матча «Аугсбург» занимает 15-е место в таблице Бундеслиги с 16-ю очками в активе. «Фрайбург» — на 8-й строчке с 24 баллами.