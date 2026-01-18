После этого матча «Аугсбург» занимает 15-е место в таблице Бундеслиги с 16-ю очками в активе. «Фрайбург» — на 8-й строчке с 24 баллами.

В составе «Фрайбурга» отличились Юито Судзуки на 60-й минуте и Игор Матанович на 62-й минуте.

У хозяев голы записали на свой счет Алексис Клод-Морис на 47-й минуте и Эльвис Реджбечай на 49-й минуте.

«Аугсбург» сыграл вничью с «Фрайбургом» (2:2) в матче 18-го тура немецкой Бундеслиги.

