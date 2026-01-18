«Аугсбург» сыграл вничью с «Фрайбургом» (2:2) в матче 18-го тура немецкой Бундеслиги.

Фрагмент матча
Фрагмент матча globallookpress.com

У хозяев голы записали на свой счет Алексис Клод-Морис на 47-й минуте и Эльвис Реджбечай на 49-й минуте.

В составе «Фрайбурга» отличились Юито Судзуки на 60-й минуте и Игор Матанович на 62-й минуте.

Результат матча

АугсбургАугсбургАугсбург2:2ФрайбургФрайбургФрайбург
1:0 Алексис Клод-Морис 47' 2:0 Эльвис Реджбечай 49' 2:1 Юито Судзуки 60' 2:2 Игор Матанович 62'
Аугсбург:  Финн Дамен,  Ноакай Банкс,  Кевен Шлоттербек,  Робин Фелльхауэр,  Димитрис Яннулис (Цедрик Цезигер 63'),  Янник Кайтель (Мадс Педерсен 63'),  Кристиян Якич (Эльвис Реджбечай 46'),  Хан-Ноа Массенго (Мариус Вольф 89'),  Фабиан Ридер (Anton Kade 75'),  Алексис Клод-Морис,  Михаэль Грегорич
Фрайбург:  Ноа Атуболу,  Филипп Треу,  Жорди Макенго (Дерри Шерхант 56'),  Бруно Огбус,  Маттиас Гинтер,  Лукас Кюблер (Макс Розенфельдер 80'),  Винченцо Грифо (Ян-Никлас Бесте 56'),  Иоганн Манзамби (Патрик Остерхаге 71'),  Максимилиан Эггештайн,  Игор Матанович,  Лукас Хёлер (Юито Судзуки 56')
Жёлтые карточки:  Янник Кайтель 54',  Ноакай Банкс 58',  Михаэль Грегорич 62'  —  Иоганн Манзамби 54',  Юито Судзуки 83'

После этого матча «Аугсбург» занимает 15-е место в таблице Бундеслиги с 16-ю очками в активе.  «Фрайбург» — на 8-й строчке с 24 баллами.