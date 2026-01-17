«Манчестер Юнайтед» не спешит с назначением нового главного тренера и готов подождать до окончания чемпионата мира по футболу 2026 года.

Майкл Каррик globallookpress.com

Процесс поиска может занять длительное время, так как клуб планирует рассмотреть кандидатов, которые в настоящее время тренируют команды на мировом первенстве. Многие из этих специалистов будут работать до июля, что подчеркивает серьезность намерений «МЮ», сообщает The Telegraph.

На данный момент главным тренером английского клуба является бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Майкл Каррик. Ранее клубом руководил португальский специалист Рубен Аморим.