«Крылья Советов» объявили о трансфере полузащитника «Зенита» Кирилла Столбова.

Кирилл Столбов t.me/s/fckssamara_official

По информации клубной пресс-службы, 21-летний хавбек подписал контракт до конца 2029 года.

«Кирилл — воспитанник петербургских команд "Звёздная" и "Московская застава". С 15 лет он находился в системе "Зенита", где прошёл путь от юношеских команд до основного состава.

В мае 2022 года Столбов в матче против "Пари НН" дебютировал в РПЛ, выйдя на замену. В разные годы полузащитник выступал на правах аренды за "Енисей", "Ростов" и "Черноморец".

В сезоне 2025 Кирилл защищал цвета второй команды "Зенита". В 22 матчах забил 6 мячей и отдал 8 результативных передач.

Также Столбов вызывался в юношеские и молодёжные сборные России», — говорится в заявлении клуба.