14 января в Севилье состоится матч 1/8 финала Кубка Испании, в котором «Бетис» сыграет с «Эльче». Старт игры в 23:00 мск.
«Бетис» в прошлом раунде выбил «Мурсию», выиграв 2:0. После этого у команды было еще 3 поединка в Примере, однако победить удалось только «Хетафе» (4:0). При этом севильцы уступили 1:5 «Реалу» и сыграли 1:1 с «Овьедо».
«Эльче» вышел в этот раунд после минимальной победы над «Эйбаром». Затем гости разгромили «Райо Вальекано», уступили «Вильярреалу» и сыграли вничью с «Валенсией».
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.87.
- Букмекеры считают «Бетис» фаворитом за 1.59, на победу «Эльче» дают 5.40, на проход команд в четвертьфинал можно поставить за 1.30 и 3.50.
- Искусственный интеллект ожидает нулевую ничью.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Бетис» — «Эльче» смотрите на LiveCup.Run.
