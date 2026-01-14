14 января в Севилье состоится матч 1/8 финала Кубка Испании, в котором «Бетис» сыграет с «Эльче». Старт игры в 23:00 мск.

«Бетис» в прошлом раунде выбил «Мурсию», выиграв 2:0. После этого у команды было еще 3 поединка в Примере, однако победить удалось только «Хетафе» (4:0). При этом севильцы уступили 1:5 «Реалу» и сыграли 1:1 с «Овьедо».

«Эльче» вышел в этот раунд после минимальной победы над «Эйбаром». Затем гости разгромили «Райо Вальекано», уступили «Вильярреалу» и сыграли вничью с «Валенсией».

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.87.

Букмекеры считают «Бетис» фаворитом за 1.59, на победу «Эльче» дают 5.40, на проход команд в четвертьфинал можно поставить за 1.30 и 3.50.

Искусственный интеллект ожидает нулевую ничью.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Бетис» — «Эльче» смотрите на LiveCup.Run.

Смотреть трансляцию Бесплатно. Требуется регистрация и первый депозит. Будут доступны тысячи трансляций каждый день

Не пропустите наш подробный рейтинг букмекеров, чтобы просмотр матчей сделать еще интереснее. Даже копеечная ставка добавит гору новых эмоций.

При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.