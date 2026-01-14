На «ПриЗироу Арене» в Зинсхайме 14 января состоится матч 17-го тура немецкой Бундеслиги, в котором «Хоффенхайм» примет гладбахскую «Боруссию». Старт игры в 22:30 мск.
«Хоффенхайм» в двух баллах от 4-й позиции, поэтому сегодня клуб будет играть на победу, чтобы попытаться воспользоваться возможностью. При этом хозяевам не нужно будет играть с оглядкой назад, так как «Айнтрахт», идущий в паре очков, уже проиграл в этом туре и не угрожает позициям «Хоффе».
«Боруссия» в прошлом туре одержала свою пятую победу в сезоне, разгромив «Айгсбург» 4:0 и теперь попытается продолжить набор высоты. В прошлом сезоне ей удалось выиграть в Зинсхайме. Что принесет эта игра?
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.33.
- Букмекеры считают фаворитом «Хоффенхайм», котировки на победу составляют 1.90 и 3.70, на ничью можно поставить за 3.95.
- Искусственный интеллект поставил на ничью со счетом 1:1.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Хоффенхайм» — «Боруссия» М смотрите на LiveCup.Run.
