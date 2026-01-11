Защитник «Тоттенхэма» Микки ван де Вен высказался о поражении своей команды от «Астон Виллы» (1:2) в матче 1/32 финала Кубка Англии.

«Я думаю, мы показали хорошую самоотдачу.  Но мы не должны проявлять ее только тогда, когда проигрываем.  Если команда изначально начнет матч с таким настроем, то это будет совсем другая игра.  В первом тайме мы и близко не были так хороши, как во втором.  Нам нужно играть подобным образом все 90 минут.  Тогда станем совсем другой командой.  Нам нужно играть так с первой минуты, и с этим сейчас есть проблема.

У нас было слишком много взлетов и падений.  Мы слишком часто играем на хорошем уровне, а потом случаются матчи, в которых выступаем намного хуже.  Вот над чем нам нужно работать, чтобы стать более стабильными», — цитирует ван де Вена Goal.com.

«Тоттенхэм» выбыл из Кубка Англии.  В прошлом году «шпоры» дошли до 1/16 финала, где также уступили «Астон Вилле» с аналогичным счетом 1:2.