Защитник «Тоттенхэма» Микки ван де Вен высказался о поражении своей команды от «Астон Виллы» (1:2) в матче 1/32 финала Кубка Англии.

Микки ван де Вен globallookpress.com

«Я думаю, мы показали хорошую самоотдачу. Но мы не должны проявлять ее только тогда, когда проигрываем. Если команда изначально начнет матч с таким настроем, то это будет совсем другая игра. В первом тайме мы и близко не были так хороши, как во втором. Нам нужно играть подобным образом все 90 минут. Тогда станем совсем другой командой. Нам нужно играть так с первой минуты, и с этим сейчас есть проблема.

У нас было слишком много взлетов и падений. Мы слишком часто играем на хорошем уровне, а потом случаются матчи, в которых выступаем намного хуже. Вот над чем нам нужно работать, чтобы стать более стабильными», — цитирует ван де Вена Goal.com.

«Тоттенхэм» выбыл из Кубка Англии. В прошлом году «шпоры» дошли до 1/16 финала, где также уступили «Астон Вилле» с аналогичным счетом 1:2.