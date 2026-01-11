«Ливерпуль» официально объявил о серьезной травме правого защитника сборной Англии Конора Брэдли.

Конор Брэдли globallookpress.com

По информации клуба, футболист получил повреждение в последние минуты матча Премьер-лиги против «Арсенала», который прошел в четверг вечером. В ближайшее время Брэдли предстоит операция, после которой он начнет реабилитацию в тренировочном центре. На данный момент неизвестно, когда он сможет вернуться на поле.

В текущем сезоне Брэдли сыграл в 21 матче во всех турнирах и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2029 года.