«Крылья Советов» договорились о продлении контракта с полузащитником команды Сергеем Бабкиным. Об этом сообщил представитель футболиста Владимир Кузьмичев для «Матч ТВ».

Сергей Бабкин — полузащитник «Крыльев Советов» globallookpress.com

«Мы обо всем договорились, все договоренности с "Крыльями" о продлении контракта с Сергеем уже есть. Думаю, в ближайшее время клуб объявит», — сказал Кузьмичев.

Напомним, что Бабкин пополнил состав «Крыльев Советов» в 2022-м году, перейдя из «Локомотива».

В нынешнем сезоне полузащитник провел за самарцев 15 матчей и сделал 1 результативную передачу.