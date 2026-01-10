После этого матча «Рома» занимает 3-е место в таблице Серии А с 39-ю очками в активе. «Сассуоло» — на 12-й позиции с 23 баллами.

В составе римлян голы записали на свой счет Ману Коне на 76-й минуте и Матиас Соуле на 79-й минуте.

«Рома» одержала победу над «Сассуоло» (2:0) в матче 20-го тура итальянской Серии А.



