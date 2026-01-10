«Рома» одержала победу над «Сассуоло» (2:0) в матче 20-го тура итальянской Серии А.
В составе римлян голы записали на свой счет Ману Коне на 76-й минуте и Матиас Соуле на 79-й минуте.
Результат матча
РомаРим2:0СассуолоСассуоло
1:0 Ману Коне 76' 2:0 Матиас Соуле 79'
Рома: Миле Свилар, Даниэле Гиларди, Джанлука Манчини (Девин Ренс 87'), Марио Эрмосо, Зеки Челик (Ян Зёлковский 87'), Константинос Цимикас (Уэсли Франса 63'), Ману Коне, Никколо Писилли, Матиас Соуле (Alessandro Gianni Romano 87'), Эван Фергюсон (Стефан Эль-Шаарави 39'), Пауло Дибала
Сассуоло: Арьянет Мурич, Джош Дойг, Тарик Мухаремович, Джей Идзес, Себастьян Валюкевич, Алиу Фадера (Валид Шеддира 73'), Неманья Матич, Лука Липани (Астер Вранкс 72'), Арман Лорьенте (Эдоардо Яннони 83'), Андреа Пинамонти (Лука Моро 83'), Исмаэль Коне (Николас Пьерини 83')
Жёлтые карточки: Ману Коне 22', Марио Эрмосо 23' — Арьянет Мурич 59', Неманья Матич 85'
После этого матча «Рома» занимает 3-е место в таблице Серии А с 39-ю очками в активе. «Сассуоло» — на 12-й позиции с 23 баллами.