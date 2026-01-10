В матче 20-го тура Серии А «Рома» примет «Сассуоло». Встреча пройдет на стадионе «Олимпико» в Риме. Начало в 20:00 мск.

«Рома» набрала 36 очков и сейчас ведет борьбу с «Ювентусом» за место в зоне Лиги чемпионов. В прошлом туре «римляне» обыграли «Лечче». Продолжение победной полосы даст хозяевам необходимые три очка и возможность побороться за третью позицию.

«Сассуоло» уже который тур без побед. Последним результатом команды стало поражение от «Ювентуса» со счетом 0:3. Гости будут надеяться на ничью. В последних выездах им удалось увезти по одному пункту с Милана и Болоньи. Однако последние 3 очных поединка закончились в пользу «римлян».

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.90.

Букмекеры оценивают шансы команд на победу коэффициентами 1.70 и 6.35.

Искусственный интеллект спрогнозировал победу «Ромы» со счетом 2:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Рома» — «Сассуоло» смотрите на LiveCup.Run.

