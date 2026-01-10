«Манчестер Юнайтед» склоняется к тому, чтобы назначить Оливера Гласнера главным тренером команды по окончании сезона, сообщает Caught Offside.

Оливер Гласнер globallookpress.com

По информации источника, руководство «красных дьяволов» впечатлено работой Гласнера в «Кристал Пэлас», что делает его главным фаворитом на вакантную должность главного тренера команды.

Австрийский специалист с 2024 года возглавляет лондонский, который под его руководством в прошлом сезоне выиграл Кубок и Суперкубок Англии и занял 12‑е место в АПЛ.

5 января «красные дьяволы» объявили об увольнении Рубена Аморима с поста главного тренера. Исполняющим обязанности главного тренера команды стал Даррен Флетчер.

«Манчестер Юнайтед» занимает седьмое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 32 очка.